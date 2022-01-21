Заявку на конкурс лучших практик в области детства можно подать до 31 января

Конкурс лучших управленческих практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства, пройдет в России в этом году. Его проводит Агентство стратегических инициатив. Прием заявок открыт до конца января, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В конкурсе могут принимать участие региональные и муниципальные управленческие команды, а также команды отдельных организаций. Подать заявку на участие можно до 31 января на платформе «Смартека».

Отбор пройдет в два этапа: до 10 февраля продлится техническая экспертиза заявок, а с 11 февраля по 16 марта пройдет экспертная оценка заявок на соответствие критериям отбора.

Конкурс пройдет в семи номинациях: «Здоровьесбережение с детства», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», «Инфраструктура детства», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов», а также «Безопасность детей».

В ходе конкурса будут отобраны лучшие практики, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Их включат в перечень эффективных региональных практик платформы «Смартека».