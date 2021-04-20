Подмосковные управленцы смогут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 26 апреля

Регистрация на конкурс «Лидеры России» закончится 26 апреля, в 23:59 по столичному времени. Присоединиться смогут и управленцы из Подмосковья.

Этот конкурс — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Подмосковным управленцам напомнили о том, что для участия требуется заполнить анкету и загрузить видеоинтервью.

Сделать это можно будет на сайте лидерыроссии.рф, напомнил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Заявки поступили уже от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной капании остается всего неделя — времени немного. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент Алексей Комиссаров.

Сразу после регистрации начнется следующий этап — он будет дистанционным. Участникам предстоит пройти тесты и сделать профильные задания.

Победители конкурса «Лидеры России» выиграют по миллиону рублей на повышение квалификации и возможность получить в качестве наставников лучших управленцев страны.

Владимир Путин поддержал старт четвертого по счету конкурса 26 марта — на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».