Заявки на губернаторскую премию «Медиана» будут принимать до 31 марта

Прием заявок на II губернаторскую премию в области журналистики «Медиана» продлится до конца марта. Об этом напомнили в пресс-службе Андрея Воробьева.

В премии «Медиана» могут принимать участие российские и зарубежные журналисты, блогеры и авторы, активно освещающие жизнь Московской области. Это могут быть печатные материалы, теле– и радиосюжеты, статьи в интернете, посты, мультимедийные проекты и видеоролики. Важным условием является то, что они должны быть размещены в СМИ или соцсетях с 1 января по 30 ноября 2021 года.

«Ежегодная премия губернатора Московской области „Медиана“ становится одной из самых престижных наград в области журналистики. Уверен, что сегодняшние успехи Подмосковья должны и могут стать предметом освещения в самых разных СМИ в разных регионах России и за рубежом. Недаром область применения „Медианы“ не ограничивается только рамками подмосковных средств массовой информации, она охватывает российскую и международную арену», — сказал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Очень важно, что учредители «Медианы» делают главный акцент на журналистских материалах о людях Подмосковья, его тружениках, их профессиональных, творческих, человеческих достижениях, о том, как решаются их социальные вопросы, о том, как Подмосковье становится все более комфортным для его жителей Павел Гусев главный редактор «Московского комсомольца»

Лауреатов премии определит экспертное жюри во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 15 победителей получат денежные призы в размере 500 тысяч рублей. Отдельно будут определены лучшие пресс-службы муниципалитетов и предприятий.

Работы на конкурс принимают до 31 марта. Победителей выберут и наградят в июне 2022 года. С подробностями можно ознакомиться здесь.