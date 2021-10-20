Заявки на гранты для животноводов начнут принимать в Подмосковье 25 октября
Минсельхоз Подмосковья: животноводы смогут подать заявки на гранты до 24 ноября
Подмосковные животноводы смогут подать свои заявки на гранты областного правительства. Документы примут с 25 октября по 24 ноября.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, аграрии могут получить субсидии на развитие племенного животноводства.
Эти гранты будут предоставлены по ставкам на содержание племенного маточного поголовья животных: кроликов, лошадей, птицы, рыбы. В размере 11,2 тысячи рублей на одну условную голову
А также, по словам министра, субсидии выделят на содержание крупного скота в размере 11 тысяч рублей на одну корову, если она родила теленка.
Всего на эту поддержку в Подмосковье выделили 19,3 миллиона рублей.
Такие заявки начнут принимать 25 октября. Участвовать могут научные и образовательные организации, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродуктов.
А сам конкурс планируют провести с 25 ноября по 3 декабря, подытожил Воскресенский.