Заявки на гранты для животноводов начнут принимать в Подмосковье 25 октября

Подмосковные животноводы смогут подать свои заявки на гранты областного правительства. Документы примут с 25 октября по 24 ноября.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, аграрии могут получить субсидии на развитие племенного животноводства.

Эти гранты будут предоставлены по ставкам на содержание племенного маточного поголовья животных: кроликов, лошадей, птицы, рыбы. В размере 11,2 тысячи рублей на одну условную голову Сергей Воскресенский.

А также, по словам министра, субсидии выделят на содержание крупного скота в размере 11 тысяч рублей на одну корову, если она родила теленка.

Всего на эту поддержку в Подмосковье выделили 19,3 миллиона рублей.

Такие заявки начнут принимать 25 октября. Участвовать могут научные и образовательные организации, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродуктов.

А сам конкурс планируют провести с 25 ноября по 3 декабря, подытожил Воскресенский.