«Заиграл другими красками и изменился». Подмосковный Королев начал праздновать свое 82-летие

Подмосковный Королев, один из центров космонавтики во всем мире, начал праздновать 82-й день рождения. И хотя дата не круглая, для жителей это важное событие. В первый день программы их навестила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова. Вместе с главой округа они наградили около 50 человек.

Отмечать праздник будут с 4 по 6 сентября, а старт дали в детской хоровой школе «Подлипки». Там гости увидели фильм об истории города, послушали духовой оркестр, а некоторые получили знаки отличия за свои заслуги. Их вручили Наталья Виртуозова и глава округа Александр Ходырев.

В самом начале жителям передали поздравление от губернатора Андрея Воробьева.

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем города! Уже многие годы Королев — один из лидеров в космической отрасли России. И он динамично развивается — становится более современным, привлекательным, удобным для своих жителей. Постепенно здесь улучшаются инфраструктура и городская среда Андрей Воробьев.

Наталья Виртуозова добавила, что «невозможно не восхищаться и не гордиться этим городом». По ее словам, за последние годы он очень изменился. Большое внимание уделяют благоустройству и созданию комфортной городской среды.

Андрею Юрьевичу очень хотелось, чтобы этот город заиграл другими красками, изменился и чтобы особая гордость Королева чувствовалась в каждом переулке или парке Наталья Виртуозова.

На церемонии награждения двум жителям, Алексею Удовицкому и Валентине Шаповаловой, присвоили звания почетных граждан городского округа Королев.

«Я горда и очень счастлива из-за того, что за мой скромный, как я считаю, труд дали такую высокую награду. Я считаю, что это труд моего коллектива. Те, кто меня знает и кто меня поддерживал, — все мы работали на звание. Спасибо всем большое», — поделилась Валентина Шаповалова.

Она начальник местной Медсанчасти № 170. Всю жизнь работает в Королеве, а в этом учреждении — уже более 30 лет, из которых 25 — руководителем.

Алексей Удовицкий — танкист и полковник в отставке. На фронт ушел в 1944 году. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Сегодня он заместитель председателя местного Совета ветеранов. Активно участвует в патриотическом воспитании молодежи.

На сцене торжественно вручили еще шесть наград. Одну из них присвоили врачу Королевской городской больницы, ушедшему из жизни в период пандемии. Получить благодарность сегодня пригласили родственников.

Трех человек наградили знаками отличия «За заслуги» II степени, а еще двоих — почетными знаками «Серебряный герб городского округа Королев».

Церемония продолжилась и после этого. Впереди — 45 наград по разным сферам: волонтерство, спорт, культура, государственные услуги, образование, ЖКХ, администрация и не только.