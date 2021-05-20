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    20 мая 2021, 19:36

    Захоронения отходов в Подмосковье сократятся в два раза к 2022 году

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В Московской области каждый год обрабатывается свыше 7,5 миллиона тонн мусора, из них 3,4 миллиона — из столицы. Благодаря новым комплексам по переработке отходов к 2022 году в регионе удастся в два раза сократить объемы захоронения мусора. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

    Захоронения отходов в Подмосковье сократятся в два раза к 2022 году

    За 2,5 года подмосковные комплексы по переработке мусора направили на вторичную переработку более 3,1 миллиона тонн бытовых отходов. Из общего объема 0,6 миллиона тонн составляют бумага и картон; 0,2 миллиона тонн — металл; 0,5 миллиона тонн — пластик; 0,46 миллиона тонн — стекло и 1,2 миллиона тонн — это органические отходы.

    «К 2022 году ежегодный объем захоронения отходов в Подмосковье сократится в два раза. Менее чем за два года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

    Хромушин отметил, что уже сейчас объем мусора, который направляют на обработку через комплексы, почти вдвое превышает плановые показатели президентского проекта «Экология». А в части утилизации отходов показатель выше плана на 30%.

    К 2024 году Подмосковье планирует сократить объемы захоронения отходов до 22%. Этого удастся добиться благодаря расширению мощностей КПО и строительству заводов по термической утилизации.

    Уже к следующему году годовая мощность комплексов по переработке отходов Подмосковья составит 7,8 миллиона тонн. Жители региона активно разделяют мусор, к программе привлекли более четырех миллионов человек, это больше половины населения Московской области.