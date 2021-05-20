Захоронения отходов в Подмосковье сократятся в два раза к 2022 году

В Московской области каждый год обрабатывается свыше 7,5 миллиона тонн мусора, из них 3,4 миллиона — из столицы. Благодаря новым комплексам по переработке отходов к 2022 году в регионе удастся в два раза сократить объемы захоронения мусора. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

За 2,5 года подмосковные комплексы по переработке мусора направили на вторичную переработку более 3,1 миллиона тонн бытовых отходов. Из общего объема 0,6 миллиона тонн составляют бумага и картон; 0,2 миллиона тонн — металл; 0,5 миллиона тонн — пластик; 0,46 миллиона тонн — стекло и 1,2 миллиона тонн — это органические отходы.

«К 2022 году ежегодный объем захоронения отходов в Подмосковье сократится в два раза. Менее чем за два года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Хромушин отметил, что уже сейчас объем мусора, который направляют на обработку через комплексы, почти вдвое превышает плановые показатели президентского проекта «Экология». А в части утилизации отходов показатель выше плана на 30%.

К 2024 году Подмосковье планирует сократить объемы захоронения отходов до 22%. Этого удастся добиться благодаря расширению мощностей КПО и строительству заводов по термической утилизации.

Уже к следующему году годовая мощность комплексов по переработке отходов Подмосковья составит 7,8 миллиона тонн. Жители региона активно разделяют мусор, к программе привлекли более четырех миллионов человек, это больше половины населения Московской области.