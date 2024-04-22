Подмосковье 22 апреля 2024, 20:45 ЗАГСы Подмосковья изменят график работы на майских праздниках фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Главное управление ЗАГС Московской области сообщило о работе отделов на майских праздниках. Прием жителей в обычном режиме возобновится с 12 мая.

29 апреля — выходной день.

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30 апреля ЗАГС работает с 09:00 до 17:00.

1 мая — выходной.

8 мая — сокращенный на один час рабочий день.

9 и 10 мая — нерабочие дни. При этом 10 мая состоятся регистрации браков, заявления на которые приняли ранее.

11 мая ЗАГСы работают с 09:00 до 17:30.

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