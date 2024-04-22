22 апреля 2024, 20:45
ЗАГСы Подмосковья изменят график работы на майских праздниках
Главное управление ЗАГС Московской области сообщило о работе отделов на майских праздниках. Прием жителей в обычном режиме возобновится с 12 мая.
29 апреля — выходной день.
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30 апреля ЗАГС работает с 09:00 до 17:00.
1 мая — выходной.
8 мая — сокращенный на один час рабочий день.
9 и 10 мая — нерабочие дни. При этом 10 мая состоятся регистрации браков, заявления на которые приняли ранее.
11 мая ЗАГСы работают с 09:00 до 17:30.
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