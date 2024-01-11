11 января 2024, 10:52
ЗАГС в Мытищах зарегистрировал свыше 1,5 тысячи браков в 2023 году
За прошедший год в Мытищах поженились 1550 пар. Более 65% браков пришлось на молодоженов в возрасте от 25 до 35 лет.
Основное число молодоженов составили жители Мытищ. Браки с иностранными гражданами занимают примерно 20% от общего количества.
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Среди иностранцев чаще всего браки заключали граждане Таджикистана, Армении и Кыргызстана. Из стран дальнего зарубежья браки заключали граждане Вьетнама, Афганистана, Египта и Сирии.
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Мытищи
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