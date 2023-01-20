20 января 2023, 18:36
ЗАГС в Мытищах зарегистрировал 100 новорожденных с начала года
Еще одного ребенка, который стал сотым с начала года, зарегистрировали в отделе № 2 Управления ЗАГС по городскому округу Мытищи. Юбилейный малыш родился в семье Поповых.
Александр и Людмила Поповы решили назвать дочку Мариной. Это имя встречается сейчас не так часто среди новорожденных детей, хотя было очень популярным в 70-е годы прошлого века.
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Родителям выдали свидетельство о рождении и поздравили с рождением дочери.
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В 2023 году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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