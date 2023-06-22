Подмосковье 22 июня 2023, 08:52 ЗАГС в Мытищах вошел в топ-10 Подмосковья по количеству заключенных браков

Читать 360tv в

ЗАГС в Мытищах поставил рекорд по количеству заключенных браков в июле. По этому показателю учреждение вошло в топ-10 по Московской области.

Отдел № 1 Управления ЗАГС по городскому округу Мытищи вошел в десятку самых популярных по количеству заключенных браков в Московской области в период с 12 по 18 июня.

Реклама

Информацию о работе мытищинского отдела можно найти на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».