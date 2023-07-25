Подмосковье 25 июля 2023, 09:47 ЗАГС Подмосковья запустил новый голосовой помощник «Любовь» Unsplash

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Новый голосовой помощник запустили в ЗАГС Подмосковья — робот получил имя «Любовь». Искусственный интеллект поможет жителям круглосуточно получать ответы на свои вопросы.

«Любовь» работает на основе отечественного программного обеспечения. Виртуальный голосовой ассистент круглосуточно доступен по номеру +7 (498) 602-00-87.

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Раньше по телефону горячей линии отвечал специалист ЗАГС, при этом линия была доступна только для одного клиента — другие в это время не могли дозвониться. После подключения «Любови» консультации могут получать 10 человек одновременно.

Голосовой помощник всегда на связи и готов оказывать помощь семь дней в неделю по 24 часа в сутки.

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