Подмосковье 27 января 2023, 13:30 ЗАГС Подмосковья сообщил об изменениях при оплате пошлины через «Госуслуги»

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Жителям Подмосковья напомнили об изменениях при уплате госпошлин для получения документов из ЗАГС. Скидка в 30% перестала действовать через портал госуслуг с 1 января 2023 года.

На данный момент госпошлина за государственную регистрацию брака составляет 350 рублей, а за расторжение — по 650 рублей с каждого супруга. Госпошлина за регистрацию установления отцовства — 350 рублей, за выдачу повторного свидетельства акта гражданского состояния — 350 рублей, за выдачу архивных справок — 200 рублей.

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