Подмосковье 24 марта 2023, 13:02 ЗАГС Подмосковья разъяснил правила возврата излишне уплаченной госпошлины

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Главное управление ЗАГС Московской области объяснило жителям, как можно вернуть излишне уплаченную государственную пошлину.

Решение о возврате излишне уплаченной госпошлины принимает территориальное управление Министерства юстиции Российской Федерации. Для возврата денежного сбора следует обратиться в ЗАГС по месту предоставления услуги. При себе необходимо иметь подлинный платежный документ, реквизиты банковского счета и документ, удостоверяющий личность.

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Отмечается, что вернуть госпошлину получится не во всех случаях, например при заключении и расторжении брака, смены имени, а также внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что население Московской области выросло на 24,3% или 1,66 миллиона жителей за 11 лет.

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