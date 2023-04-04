04 апреля 2023, 13:52
ЗАГС Подмосковья напомнил жителям о порядке уведомления о браках за рубежом
Главное управление ЗАГС Московской области напомнило жителям о необходимости уведомления о браках за рубежом. Сделать это можно как лично, так и через почту.
Вместе с заявлением необходимо предоставить документ компетентного органа иностранного государства с приложением перевода, а также документ, удостоверяющий личность.
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Сведения о факте регистрации акта гражданского состояния должны быть представлены не позднее чем через месяц со дня его регистрации. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (498) 602-00-87.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сертификат на трехкомнатную квартиру семье добровольца СВО из Подольска. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей.
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