Подмосковье 22 декабря 2022, 12:24 ЗАГС по Богородскому округу и Черноголовке зарегистрировал 1700-го ребенка с начала года Unsplash

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Регистрацию 1700-го новорожденного с начала года провели в ЗАГС по Богородскому округу и Черноголовке. Юбилейным ребенком оказался мальчик.

Арсений появился на свет здоровым, весом 3520 граммов и ростом 54 сантиметра. Его родители смогут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату. Оформить ее поможет умный сервис на региональном портале госуслуг.

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Некоторые подмосковные роддома проводят новогодние акции в декабре. Например, перинатальный центр в Видном уже второй год подряд поддерживает традицию наряжать новорожденных в костюмы помощников Деда Мороза. Так момент выписки ребенка становится для мам еще более незабываемым.

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