Подмосковье 06 мая 2023, 15:00 ЗАГС будет обслуживать жителей Шатуры по новому адресу с 10 мая

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Отдел ЗАГС по Шатуре Главного управления ЗАГС Московской области переехал на Интернациональную улицу, 8. Прием местных жителей по новому адресу начнется 10 мая.

Сотрудники отдела будут регистрировать регистрации брака, смерти, расторжения брака, установления отцовства, выдачи повторных документов и архивных справок.

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Отдел будет работать со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13 до 14 часов, в субботу с 9:00 до 17:30 с обедом с 13:00 до 13:30. Последний четверг месяца также будет неприемным.

Отдел на проспекте Ильича, 30 закрыли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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