Подмосковье 01 сентября 2023, 19:00 Загруженность на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 1 сентября Unsplash

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 1 сентября. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, основные заторы наблюдают на Дмитровском, Рублево-Успенском, Ленинградском, Ильинском, Волоколамском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» и М-11 «Нева». Кроме того, затруднения в движении наблюдают на ЦКАД в районе Больших Вязем.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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