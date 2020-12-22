Загруженность ковидных коек оценили в Подмосковье

«Наша задача — предоставить максимально качественно медицинские услуги. Понятно, что поток большой. Мы не отменили плановую помощь. <…> Для этого мы и создаем такую большую инфраструктуру под ковид. И вакцинация — все мы на нее молимся», — сообщил Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что, помимо оказания помощи больным с COVID-19, врачи региона продолжают лечить сердечников, больных раком и проводят плановые операции. Задача властей — оказать медицинские услуги всем нуждающимся, несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию.

«Вы видите, что госпитализация высокая, нагрузка. Об этом постоянно мы говорим. Поэтому [на праздниках] здесь будет все непросто. И спасибо еще раз врачам, среднему медицинскому персоналу, неотложке, скорой помощи, специалистам», — добавил губернатор.

Подмосковье находится на третьем месте среди всех российских регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. С марта медики зафиксировали здесь 141 204 случая заражения коронавирусом и провели 4 756 286 лабораторных исследований.