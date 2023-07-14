Подмосковье 14 июля 2023, 17:42 Загруженность дорог в Подмосковье составила 4 балла вечером 14 июля

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Загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла вечером 14 июля. Пробки наблюдаются на нескольких трассах региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Ильинском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Горьковском, Дмитровском, Егорьевском и Ярославском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ближайшие выходные контроль за соблюдением ПДД усилят во всех округах Подмосковья, особое внимание уделить нетрезвом вождению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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