Подмосковье 14 июня 2023, 09:18 Загруженность дорог в Подмосковье составила 4 балла утром 14 июня

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Минтранс Подмосковья оценил дорожную ситуацию на крупных магистралях и шоссе региона в утренние часы среды. Пробки на въездах в Москву оценили в четыре балла.

На дорогах Московской области зафиксировано более 943 тысяч автомобилей — это на пять тысяч меньше, чем вчера.

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Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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