Подмосковье 22 августа 2023, 09:26 Загруженность дорог в Подмосковье составила 3 балла утром 22 августа Unsplash

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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет три балла, что ниже средних показателей для этого времени суток. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находятся более 883 тысяч машин, что на два процента меньше средних значений прошлого месяца.

Пробки в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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