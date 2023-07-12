Подмосковье 12 июля 2023, 09:33 Загруженность дорог в Подмосковье составила 2 балла утром 12 июля Минтранс Подмосковья

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Свыше 916 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 12 июля. Это почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее. Загруженность дорог невысокая и составила два балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

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В этот день местами в области пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут скорости 12 метров в секунду. Водителей призывают быть аккуратными и не парковать машины под деревьями, шаткими конструкциями, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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