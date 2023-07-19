Подмосковье 19 июля 2023, 09:58 Загруженность дорог в Подмосковье оценили в 4 балла утром 19 июля Unsplash

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На дорогах Подмосковья насчитали свыше 873 тысяч машин утром 19 июля. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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В этот день в Подмосковье ожидается дождь, ветер скоростью до 20 метров в секунду. Во второй половине дня осадки закончатся. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и быть внимательными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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