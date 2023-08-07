Подмосковье 07 августа 2023, 18:48 Загруженность дорог Подмосковья вечером 7 августа оценили в 2 балла Фото: unsplash.com

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Загруженность дорог Московской области вечером 7 августа составила два балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Новорязанском, Носовихинском, Новорижском шоссе. Непросто проехать на ЦКАД в районе деревни Павловское.

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Водителям посоветовали соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скорость и быть внимательными рядом с пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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