05 мая 2023, 17:54
Загруженность дорог Подмосковья вечером 5 мая оценили в пять баллов
Загруженность дорог вечером 5 мая оценили в четыре балла. Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать ПДД.
Как рассказали в Минтрансе, самыми загруженными дорогами оказались Новорижское, Рублево-Успенское, Пятницкое, Ленинградском, Дмитровское, Ярославское, Горьковское, Носовихинское и Новорязанское шоссе.
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Транспортный поток увеличился из-за того, что многие поехали из столицы в область.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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