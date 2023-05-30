Подмосковье 30 мая 2023, 09:15 Загруженность дорог Подмосковья составила 5 баллов утром 30 мая

Читать 360tv в

Утром 30 мая на дорогах Подмосковья насчитали свыше 908 тысяч машин. Загруженность трасс составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, движение затруднено на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Реклама

Водителей призвали быть внимательными и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».