Подмосковье 23 января 2024, 10:36 Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла утром 23 января Минтранс МО

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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся почти 700 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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