17 июля 2023, 18:40
Загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла вечером 17 июля
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в три балла вечером 17 июля. Движение затруднено на нескольких трассах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Володарском шоссе, а также на ЦКАД.
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Водителей призывают быть внимательными и снижать скорость у пешеходных переходов, а также не совершать резких маневров и соблюдать ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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