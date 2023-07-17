Подмосковье 17 июля 2023, 18:40 Загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла вечером 17 июля

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в три балла вечером 17 июля. Движение затруднено на нескольких трассах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Володарском шоссе, а также на ЦКАД.

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Водителей призывают быть внимательными и снижать скорость у пешеходных переходов, а также не совершать резких маневров и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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