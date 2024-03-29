Подмосковье 29 марта 2024, 10:36 Загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла утром 29 марта Медиасток.рф

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Утренние пробки оценили в три балла 29 марта. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали почти 900 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». Движение также затруднено на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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