Подмосковье 21 апреля 2023, 09:40 Загруженность дорог Подмосковья оценили в 5 баллов утром 21 апреля

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Утром 21 апреля на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 883 тысяч автомобилей. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, затрудненное движение наблюдается на Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

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Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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