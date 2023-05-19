Подмосковье 19 мая 2023, 09:02 Загруженность дорог Подмосковья оценили в 5 баллов утром 19 мая

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Утром 19 мая на дорогах Подмосковья насчитали более 861 тысячи машин. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность дорог оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, движение в этот день затруднено на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры».

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В регионе ожидаются дожди, водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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