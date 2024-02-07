Подмосковье 07 февраля 2024, 11:35 Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 февраля Unsplash

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 7 февраля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В Минтрансе Подмосковья уточнили, что всего утром на дорогах зафиксировали более 739 тысяч автомобилей.

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