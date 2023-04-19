Подмосковье 19 апреля 2023, 09:15 Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла утром 19 апреля Минтранс Подмосковья

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Утром 19 апреля на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 903 тысяч автомобилей. Это максимальное число с начала весны. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе, основные затруднения выявили на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Ярославском и Щелковском шоссе, а также на трассах, М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

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Водителей призывают соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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