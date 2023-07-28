Подмосковье 28 июля 2023, 19:15 Загруженность дорог Московской области вечером 28 июля оценили в 4 балла Фото: unsplash.com

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Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 июля оценили в четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы собрались на Ленинградском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Носовихинском и Ярославском шоссе. Также непросто проехать по трассам М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и по ЦКАД в районе Малых Вязем.

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В ведомстве напомнили о внимательности в дождливую погоду. Водителям порекомендовали не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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