28 июля 2023, 19:15
Загруженность дорог Московской области вечером 28 июля оценили в 4 балла
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 июля оценили в четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы собрались на Ленинградском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Носовихинском и Ярославском шоссе. Также непросто проехать по трассам М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и по ЦКАД в районе Малых Вязем.
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В ведомстве напомнили о внимательности в дождливую погоду. Водителям порекомендовали не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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