28 апреля 2023, 21:17
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 апреля оценили в шесть баллов
Загруженность на дорогах вечером 28 апреля составляет шесть баллов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Пробки зафиксированы на Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Киевском, Можайском и Каширском шоссе. Небольшие затруднения в движении наблюдаются в Люберцах, Красногорске, Лыткарине и Королеве.
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Также в ведомстве напомнили водителям о необходимости сменить сезонную резину и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.
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