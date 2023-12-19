Подмосковье 19 декабря 2023, 14:14 Загрязняющее воздух предприятие выявили в Рузе Фото Минэкологии

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Жители Рузы обратились в Минэкологии Московской области с жалобой на неприятный запах и дым, исходящие от местного предприятия. Инспекторы провели проверку и установили, что на двух земельных участках расположено предприятие по производству изделий из металла и дерева.

«На момент осмотра предприятие работало в штатном режиме, рабочий персонал присутствовал на территории, доступ на которую был ограничен», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Специалисты выявили, что производственные строения оборудованы системой вытяжки и имеют дымовые трубы на крыше, из которых на момент осмотра шел дым черного цвета. Нарушителю выдали предостережение о недопущении нарушений обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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