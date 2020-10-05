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    05 октября 2020, 18:06

    Загрязнение воздуха в Подмосковье отследят по станциям

    Анатолий Минкин

    Специальные станции контроля загрязнения атмосферы установят в Московской области до конца этого года. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
    Загрязнение воздуха в Подмосковье отследят по станциям

    Он уточнил, всего в Подмосковье появятся 15 аппаратов, следящих за тем, чтобы воздух был чистым. Их установят в ближайших городских округах к Москве.

    На сегодняшний день в российской столице уже действуют 60 таких станций. Они постоянно измеряют состояние воздуха и отслеживают превышение вредных для здоровья человека веществ. Каждые 20 минут данные поступают в специальную систему.

    «Для мониторинга выбраны вещества, приоритетные для здоровья жителей Москвы, вызывающих онкологические и не онкологические заболевания», — рассказал Кульбачевский.

    Благодаря работе мониторинговых станций специалисты выяснили, что в начале года воздух около автомобильных дорог оказался на 60% больше заполнен загрязняющими веществами, чем в начале прошлого года.

    Новости SMI.FM