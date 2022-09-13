Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 20:10 Поделиться Telegram

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Viber Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах

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В Подмосковье жители двух городских округов допустили нарушения, которые чреваты негативным воздействием на водные объекты. Об этом рассказали сами местные жильцы в своих обращениях, которые направили инспекторам эконадзора Минэкологии. В итоге были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых нарушения подтвердились.

«В деревне Скриплево Дмитровского округа владелец земельного участка проводил земляные работы, в результате которых образовался оползень, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Часть размываемых грунтов при этом переместилась в водоохранную зону реки Якоть. А в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа установлен факт самозахвата земель и размещения строительных отходов в водоохранной зоне реки Малая Вяземка. Нарушение также совершено владельцем близлежащего земельного участка».

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Обоим жителям Подмосковья сразу же направили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Теперь ведомство будет контролировать выполнение документов и то, как будут ликвидироваться незаконные свалки.

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Ранее стало известно, что Министерство экологии направило в Арбитражный суд исковое заявление о возмещении ущерба в размере 22 миллионов рублей, который нанесла незаконная свалка в водоохранной зоне Малой Вяземки, которую устроила компания «Спектр».

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