Загрязнение почвы в санатории в Рузе нанесло почти миллионный ущерб природе | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:32 Загрязнение почвы в санатории в Рузе нанесло почти миллионный ущерб природе

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Минэкологии Подмосковья направило в Рузскую прокуратуру результаты исследований, которые провели на месте разлива неочищенных сточных вод, которое находилось в санатории «Сосновый бор» в деревне Поречье. Ранее инспекторы экологического надзора провели надзорное мероприятие с участием аккредитованной лаборатории.

Выяснилось, что утечка случилась на канализационно-насосной станции, которая находится в ведении учреждения.

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«Из-за неудовлетворительного состояния подземного коллектора произошла утечка сточных вод с розливом на рельеф местности, что привело к загрязнению земель. Санаторию было направлено предостережение о недопустимости нарушений», — напомнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Специалисты аккредитованной лаборатории начали разбираться в ситуации. Для начала произвели анализ проб почвы, а также сточных вод. Нужно было заранее определить сумму ущерба от розлива. Оказалось, что она составляет примерно 984 тысячи рублей. Министерство экологии выступило с просьбой принять по этому факту необходимые меры прокурорского реагирования. Нужно решить вопрос о подаче иска о возмещении причиненного почвам ущерба.