Загрязнение почвы в Богородском округе пресекут по просьбам жителей | 360°

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Загрязнение почвы в Богородском округе пресекут по просьбам жителей

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Нарушение правил обращения с отходами выявили в Богородском городском округе. По обращениям жителей инспекторы эконадзора минэкологии Подмосковья провели проверку.

Росприроднадзор по инициативе Минэкологии провел анализ сточных вод, незаконно сбрасываемых в селе Авдотьино.

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«Нарушение произошло в селе Авдотьино. Выявлен факт сброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений, которые эксплуатирует компания „Богородские коммунальные системы“. Поскольку этот объект подлежит федеральному надзору, соответствующее обращение было направлено в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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После обращения от министерства специалисты провели отбор проб загрязненного грунта. Лабораторный анализ подтвердил превышение ПДК загрязняющих веществ, которые характерны для сброса неочищенных хозяйственно-бытовых стоков. Результаты обследования направят в прокуратуру Московской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее Ногинская городская прокуратура сообщала о нарушениях при сбросе сточных вод в реку Шаловку в Богородском округе. В этом была уличена компания «Экостандарт». Минэкологии привлекло предприятие к административной ответственности. Попытки нарушителей оспорить наказание в суде успеха не имели.

Экология

Богородский

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