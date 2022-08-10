Загрязнение почвы сточными водами пресекли в деревне Богослово в Щелкове

Минэкологии Подмосковья помогло пресечь загрязнение земель сточными водами в деревне Богослово в Щелкове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что в ходе рейда инспекторы обнаружили слив в почву сточных вод.

«Как выяснилось, сброс произошел из колодца подземных инженерных сетей в результате технологического сбоя. Источник излива был затампонирован, администрации округа направлено соответствующее предостережение», — рассказал министр.

Администрация вместе со специалистами вновь проверили место. По их словам, сети работают как обычно, колодцы и лотки расчистили, а систему водоотведения починили. Ситуацию продолжат контролировать.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что жители Подмосковья стали почти вдвое реже жаловаться на незаконные свалки. Этому поспособствовали регулярные рейды Минэкологии и ГУСТ.