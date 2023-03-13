Подмосковье 13 марта 2023, 15:01 Загрязнение Москвы-реки канализационными стоками предотвратили в Рузе

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Масштабное загрязнение Москвы-реки из-за поломки канализационно-насосной станции могло произойти в Рузском городском округе. Бедствие вовремя пресекли сотрудники Министерства экологии Подмосковья.

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Из-за неисправности канализационно-насосной станции начался сброс стоков в сторону Москвы-реки. После вмешательства Минэкологии администрация округа быстро организовала откачку грязных вод. Сейчас угрозы для водной артерии нет, профильные службы проводят ремонт КНС.

Помимо этого, на прошлой неделе инспекторы эконадзора выявили еще три серьезных нарушения в Подмосковье.

В Мытищах, вблизи деревни Марфино была попытка незаконного сброса грязного снега. Задержаны самосвал и погрузчик. Похожие нарушения, только уже со строительными отходами, обнаружены вблизи села Еганово Раменского округа и деревни Сергеево Чеховского округа. Полиция задержала по самосвалу в каждой точке.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов добавил, что на прошлой неделе с помощью камер зафиксировано 45 попыток перевозки отходов без оформления электронного талона. Сумма штрафов за эти нарушения составила почти три миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.