Сочные и грубые корма необходимы на весь зимне-стойловый период. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Скосили 203,6 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 17 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году Сергей Воскресенский.

По его словам, заготовлено 1172,4 тысячи тонн грубых кормов — это на 249 тысяч тонн больше, чем прежде. И 758,7 тысячи тонн сочных кормов, что почти на 60 тысяч тонн превысило прошлогодние показатели.

В Подмосковье стали выращивать больше кормов благодаря введению в оборот новых земель и применению современных аграрных технологий.

Заготовочная кампания завершилась в Московской области, как и планировали, в середине ноября.