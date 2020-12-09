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    09 декабря 2020, 11:56

    Заготовку зимних кормов для животных в Подмосковье увеличили на 309 тысяч тонн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Аграрии Подмосковья заготовили уже на 309 тысяч тонн зимних кормов для животных больше, чем год назад. Для этого они скосили травы на сено, сенаж, зеленый корм и силос.
    Заготовку зимних кормов для животных в Подмосковье увеличили на 309 тысяч тонн

    Сочные и грубые корма необходимы на весь зимне-стойловый период. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

    Скосили 203,6 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 17 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, заготовлено 1172,4 тысячи тонн грубых кормов — это на 249 тысяч тонн больше, чем прежде. И 758,7 тысячи тонн сочных кормов, что почти на 60 тысяч тонн превысило прошлогодние показатели.

    В Подмосковье стали выращивать больше кормов благодаря введению в оборот новых земель и применению современных аграрных технологий.

    Заготовочная кампания завершилась в Московской области, как и планировали, в середине ноября.