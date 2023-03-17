Подмосковье 17 марта 2023, 17:59 Загоревшийся на автостоянке грузовик потушили в Богородском округе

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Спасатели помогли затушить пожар, который возник в кабине припаркованного грузового автомобиля в коттеджном поселке «Колонтаевские усадьбы». Водитель пытался сам сбить пламя огнетушителем, но не смог.

Начальник ПСЧ-241 Юрий Беляев рассказал, что о пожаре сообщил очевидец. По его словам, на пересечении Кудиновского шоссе с дорогой, ведущей в деревню Тимохово, горела грузовая машина Volvo. Спасатели выехали на место, где информация подтвердилась.

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«Возгорание началось в кабине автомобиля из-за короткого замыкания электропроводки. Водитель фуры успел вовремя выскочить. Он попытался сам погасить пламя с огнетушителем, но не получилось», — говорит Беляев.

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Огнеборцы потушили горящий грузовик. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.