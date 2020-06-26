«Зафиксировать базовые ценности». Депутат Госдумы Пахомов — о важности поправок к Конституции
Так, говоря о поправках по социальному блоку, Сергей Пахомов особенно отметил важность выравнивания условий получения образования и медицинской помощи по всей стране.
У нас на сегодняшний день здравоохранение — уровень ответственности региональной власти, поэтому различные решения на местах. Кто-то экономит средства, у кого-то слишком большое было отставание — стараются наверстывать. И сейчас нельзя сказать, что по всей территории России базовый уровень медицинской помощи одинаков. То же самое касается образованияСергей Пахомов.
Кроме того, депутат выделил блок, связанный и с ограничениями для чиновников. По мнению Сергея Пахомова, запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках — важные поправки.
«Это абсолютно правильное решение. Оно давно напрашивалось, ведь человек, который приходит работать в государственные или муниципальные органы власти, должен на 100% отождествлять свое настоящее и свое будущее только с Россией», — отметил он.
Один из наиболее важных блоков поправок, по его словам, связан с семьей и защитой детей. Он рассказал, что государство обязано обеспечить возможности для их воспитания.
«Вместе с тем оно не влезает в сиюминутную деятельность семьи. Все равно право воспитывать ребенка остается в семье. Уже были огромные дискуссии о том, надо ли государству быть чуть жестче в этом плане или нет. В итоге принято решение, что оно обязано обеспечить возможность родителям воспитывать детей. Они уже отвечают за это, в том числе и за патриотическое воспитание», — сказал он.
Крайне важны, как отметил Пахомов, все поправки, связанные с национальной безопасностью, сохранением границ государства, защитой истории. Кроме того, во главе угла стоят и социальные гарантии — например, по индексации пенсии.
Наши законы можно менять в зависимости от времени, необходимости, и Конституция — это базовый документ, который можно менять. Но для этого уже должно прийти время, должны сойтись предпосылки. Это сейчас происходит. Страна получила возможность зафиксировать базовые ценности, о которых в 90-х даже и не мечталаСергей Пахомов.
И отдельно Пахомов остановился на поправке, которая связана с национальными республиками и русским языком.
«Никакого притеснения не появляется. Наоборот, утверждаем, что все народы и все языки нашей страны — они равны. <…> Вместе с тем образующий государство язык должен быть, как и какие-то другие общие ценности для нас всех», — сказал он.
С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.