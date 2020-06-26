Депутат Госдумы Сергей Пахомов сделал свой выбор по поправкам к Конституции в Сергиевом Посаде. Сегодня, 26 июня, он отметил, что ему было важно проголосовать на своей родине — в Подмосковье. По словам депутата, «страна получила возможность зафиксировать базовые ценности, о которых в 90-х даже и не мечтала».

Так, говоря о поправках по социальному блоку, Сергей Пахомов особенно отметил важность выравнивания условий получения образования и медицинской помощи по всей стране.

У нас на сегодняшний день здравоохранение — уровень ответственности региональной власти, поэтому различные решения на местах. Кто-то экономит средства, у кого-то слишком большое было отставание — стараются наверстывать. И сейчас нельзя сказать, что по всей территории России базовый уровень медицинской помощи одинаков. То же самое касается образования Сергей Пахомов.

Кроме того, депутат выделил блок, связанный и с ограничениями для чиновников. По мнению Сергея Пахомова, запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках — важные поправки.

«Это абсолютно правильное решение. Оно давно напрашивалось, ведь человек, который приходит работать в государственные или муниципальные органы власти, должен на 100% отождествлять свое настоящее и свое будущее только с Россией», — отметил он.

Один из наиболее важных блоков поправок, по его словам, связан с семьей и защитой детей. Он рассказал, что государство обязано обеспечить возможности для их воспитания.

«Вместе с тем оно не влезает в сиюминутную деятельность семьи. Все равно право воспитывать ребенка остается в семье. Уже были огромные дискуссии о том, надо ли государству быть чуть жестче в этом плане или нет. В итоге принято решение, что оно обязано обеспечить возможность родителям воспитывать детей. Они уже отвечают за это, в том числе и за патриотическое воспитание», — сказал он.

Крайне важны, как отметил Пахомов, все поправки, связанные с национальной безопасностью, сохранением границ государства, защитой истории. Кроме того, во главе угла стоят и социальные гарантии — например, по индексации пенсии.

Наши законы можно менять в зависимости от времени, необходимости, и Конституция — это базовый документ, который можно менять. Но для этого уже должно прийти время, должны сойтись предпосылки. Это сейчас происходит. Страна получила возможность зафиксировать базовые ценности, о которых в 90-х даже и не мечтала Сергей Пахомов.

И отдельно Пахомов остановился на поправке, которая связана с национальными республиками и русским языком.

«Никакого притеснения не появляется. Наоборот, утверждаем, что все народы и все языки нашей страны — они равны. <…> Вместе с тем образующий государство язык должен быть, как и какие-то другие общие ценности для нас всех», — сказал он.

С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.