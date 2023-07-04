Подмосковье 04 июля 2023, 08:13 Заезды на велосипедах и самокатах провели ко Дню молодежи в Мытищах

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День молодежи отпраздновали в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Для гостей работали тематические площадки, а также прошли заезды на велосипедах и самокатах.

Праздник собрал более 100 жителей. Кроме заездов с препятствиями, также прошел любительский турнир по армрестлингу, танцы, фестиваль красок холи и концерт. Каждый мог найти занятие по душе и завести новые знакомства.

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Победители всех соревнований получили награды. Им вручили кубки и сладкий приз — шоколад.

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