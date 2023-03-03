Эксклюзив 03 марта 2023, 01:37 «Заезд шел почти пять дней практически без отдыха». Житель Подмосковья стал призером гонки «Байкал Рейс» Каюр из Можайска стал вторым на всероссийской гонке на собачьих упряжках «Байкал Рейс»

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Житель Можайска Павел Александров завоевал второе место на всероссийской гонке «Байкал Рейс». Спортсмен привел к финишу упряжке из 12 собак, за 2,5 дня он преодолел 450 километров. В разговоре с «360» каюр отметил, что эта гонка стала для него кульминационной.

«Я уже не первый год занимаюсь гонками на собаках, а эта стала для меня кульминационной. Она считается одной из самых сложных, ведь мы проводим практически все время с собаками, живем с ними и передвигаемся из точки в точку на хорошей скорости», — сказал он.

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Павел стал готовиться к участию во всероссийской гонке «Байкал Рейс» год назад, к тому же эта была хорошая возможность проверить не только свою силу, но и собак, которых он старательно выращивал и тренировал.

«Мы пробежали дистанцию за 2,5 дня. Победитель пробежал быстрее нас на четыре часа, последний участник финишировал через двое суток после нас. Получается гонка шла почти пять дней», — поделился житель Подмосковья.

За это время собакам предоставляли небольшой отдых, ведь они бежали без остановки около 100 километров. Весь маршрут гонки проходил через небольшие населенные пункты, где и можно было остановиться.

«В дороге перед участником стоит очень много задач. Собаки бегают в специальных тапочках, поэтому во время остановок их нужно снять. К тому же животным нужно приготовить еду и проверить не забиты ли у них мышцы, ведь возможно придется делать массаж. Плюс нередко требует ремонта снаряжение и так далее. Поэтому поспать и отдохнуть практически не удается», — добавил собеседник «360».

По словам Павла, он задумал попасть на гонку год назад и начал готовиться к этому событию. В итоге, гонщик первым из центральной части России стал призером соревнований.