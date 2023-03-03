03 марта 2023, 01:37
«Заезд шел почти пять дней практически без отдыха». Житель Подмосковья стал призером гонки «Байкал Рейс»
Каюр из Можайска стал вторым на всероссийской гонке на собачьих упряжках «Байкал Рейс»
Житель Можайска Павел Александров завоевал второе место на всероссийской гонке «Байкал Рейс». Спортсмен привел к финишу упряжке из 12 собак, за 2,5 дня он преодолел 450 километров. В разговоре с «360» каюр отметил, что эта гонка стала для него кульминационной.
«Я уже не первый год занимаюсь гонками на собаках, а эта стала для меня кульминационной. Она считается одной из самых сложных, ведь мы проводим практически все время с собаками, живем с ними и передвигаемся из точки в точку на хорошей скорости», — сказал он.
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Павел стал готовиться к участию во всероссийской гонке «Байкал Рейс» год назад, к тому же эта была хорошая возможность проверить не только свою силу, но и собак, которых он старательно выращивал и тренировал.
«Мы пробежали дистанцию за 2,5 дня. Победитель пробежал быстрее нас на четыре часа, последний участник финишировал через двое суток после нас. Получается гонка шла почти пять дней», — поделился житель Подмосковья.
За это время собакам предоставляли небольшой отдых, ведь они бежали без остановки около 100 километров. Весь маршрут гонки проходил через небольшие населенные пункты, где и можно было остановиться.
«В дороге перед участником стоит очень много задач. Собаки бегают в специальных тапочках, поэтому во время остановок их нужно снять. К тому же животным нужно приготовить еду и проверить не забиты ли у них мышцы, ведь возможно придется делать массаж. Плюс нередко требует ремонта снаряжение и так далее. Поэтому поспать и отдохнуть практически не удается», — добавил собеседник «360».
По словам Павла, он задумал попасть на гонку год назад и начал готовиться к этому событию. В итоге, гонщик первым из центральной части России стал призером соревнований.
Собаки
Можайск
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