Подмосковье 08 сентября 2023, 10:46 Заезд к станции МЦД-4 Лесной Городок добавят на двух автобусных маршрутах в Одинцове Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Одинцове. Это необходимо для удобства проезда жителей до станции нового МЦД-4.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, изменения коснутся маршрутов № 301к Верея — Москва и № 457к Можайск — Москва. Автобусы будут заезжать к станции Лесной Городок.

Ежедневно по этим маршрутом совершают по 12 рейсов. Автобусы по ним курсируют с 05:00 до 20:00 и 21:30.

Посадку на станции будут осуществлять с другой стороны Минского шоссе.

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