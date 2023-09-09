Подмосковье 09 сентября 2023, 13:34 Заезд автобуса № 44 на Северную промзону организовали в Видном Пресс-служба губернатора Московской области

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В Видном организовали заезд автобуса № 44 на территорию Северной промзоны. Маршрут будет проходить через предприятие по многочисленным просьбам сотрудников.

Северная промзона на окраине Видного — это агломерация сотен промышленных и производственных компаний. Сотрудник ООО «Вега» Валерий Андросов раньше добирался до работы на личном автомобиле по утренним пробкам, нередко мужчина пользовался такси. Благодаря новой остановке на автобусе № 44 доезжать до промзоны стало гораздо комфортнее и быстрее.

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«Благодаря новому автобусному маршруту мне стало удобнее добираться на работу из города Видное. Также коллегам из Москвы стало удобнее, так как он останавливается в Совхозе имени Ленина, у МКАДа. Благодаря этому я стал меньше пользоваться личным автомобилем и такси. Это намного облегчило транспортную доступность», — поделился мужчина.

Раньше транспортная доступность до промзоны оставляла желать лучшего, сотрудники не спешили устраиваться на местные предприятия. От ближайшей остановки до территории идти далеко и вдоль обочины дороги. Руководители компаний промзоны решили обратиться за помощью к главе Ленинского округа Алексею Спасскому. Решение удалось в кратчайшие сроки.

«На территории Северной промзоны расположена не только наша компания, но и большое количество разных предприятий. По нашим подсчетам, порядка 400 компаний расположено в Северной промзоне, а общее количество сотрудников достигает семи тысяч человек. Соответственно любое движение в сфере улучшения транспорта и запуск маршрутов позволяет улучшить жизнь не только нашей компании, но и сотрудникам всех предприятий», — отметил заместитель директора ООО «Вега» Михаил Бороздин.

Для заезда автобуса в Северную промзону администрация округа за несколько месяцев привела в порядок дорогу к территории. По согласованию с ГИБДД и Минтрансом Подмосковья специалисты обновили знаки и нанесли новую разметку.

Ранее президент России Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по федеральной трассе М-12. Новая дорога начинается в Москве, проходит через Подмосковье, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в Казани.

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