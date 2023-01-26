Подмосковье 26 января 2023, 14:26 Задолженности по зарплате выплатили 9 тысячам сотрудников предприятия Подмосковья в 2022 году

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Порядка 9 тысячам сотрудников подмосковных предприятий выплатили задолженности по зарплате за год. Общая сумма выплат превысила 695 миллионов рублей.

«Мы постоянно держим ситуацию оплаты труда в регионе на контроле и тесно сотрудничаем с предприятиями, у которых возникли в этом сложности», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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В решении вопроса содействие оказал Штаб по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области. Отмечается, что ежемесячно сотрудники министерства соцразвития, представители прокуратуры и Гострудинспекции, налоговые инспекторы и другие структуры рассматривают вопросы задолженности по заработной плате и ситуации на рынке труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о повышении зарплат операторов «112». Он подчеркнул, что региональное правительство продолжает заботиться о профессионалах, включая тех, кто работает на переднем фронте.

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